Juiz decide não adiar julgamento de rapperDiddy

Diddy está detido em prisão federal de Nova York desde a prisão, em setembro do ano passado - Foto: AFP

O pedido de adiamento do julgamento do tráfico sexual do rapper Sean “Diddy” Combs por dois meses, após os advogados solicitarem mais tempo para preparar a defesa, foi negado por um juiz federal de Nova York, nesta sexta-feira, 18,

O magistrado Arun Subramanian afirmou que a seleção do júri vai votar no próximo dia 5 de maio, de acordo como agendado.

“Não está claro porque não há tempo suficiente para se preparar”, disse o juiz aos advogados de Combs na sexta-feira, após duas acusações adicionais terem sido incluídas no caso no início deste mês. Os promotores foram manifestados contra o pedido de adiamento do julgamento.

O rapper, de 55 anos, se diz inocente das cinco acusações de tráfico sexual, transporte para fins de prostituição e conspiração de extorsão (associação criminosa), que os promotores dizem ter ocorrido ao longo de vinte anos.

Diddy está detido em uma prisão federal na cidade de Nova York desde a prisão, em setembro de 2024.

Os promotores acusam Combs e outros de coagirem pelo menos três mulheres a praticar atos sexuais com ele e, em outros casos, com acompanhantes masculinos. Os episódios, nos quais as mulheres foram drogadas e forçadas a manter relações sexuais durante dias, foram conhecidas como “Freak Offs”.