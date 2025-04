Anistia: familiares de presos pelo 8 de janeiro cogitam greve de fome

8 de janeiro - Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil

Os familiares dos presos pelos atos criminosos de 8 de janeiro cogitam adotar o que estão chamando de "solução Glauber Braga", com greve de fome, como uma estratégia para pressionar a aprovação do Projeto de Lei da Anistia.

Conforme apuração da CNN, o objetivo é que os parentes e os parlamentares iniciem uma greve de fome dentro do Congresso Nacional para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar, em regime de urgência, o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelo suposto plano de golpe de Estado.

A motivação deles foi o fato de que, na última quinta-feira,17, Hugo cedeu à greve de fome de oito dias do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).

Motta disse que não pautará em um prazo de 60 dias, a análise em plenário da decisão do Conselho de Ética que, por maioria, votou pela cassação do mandato do parlamentar por quebra de decoro — Glauber expulsou a chutes e xingamentos, de dentro do Câmara, um militante do MBL em 2024.

O parlamentar com quem eu conversei ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. Mas me disse que, primeiro, ficou um pouco surpreso, mas depois, admitiu, é uma reivindicação dos familiares “que faz todo sentido”.