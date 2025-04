Desembargador que associou Lula ao CV é afastado

plenário do Conselho Nacional de Justiça - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ

O desembargador Marcelo Lima Buhatem, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), foi afastado por 60 dias pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por publicação de mensagens de cunho político-partidário em redes sociais.

Conforme apuração da CNN, o CNJ detalha que em março de 2023, o desembargador publicou no Linkedin, mensagens questionando a credibilidade do sistema judicial e eleitoral brasileiro. O órgão entendeu as postagens como um fomento “à desconfiança social na justiça, segurança e transparência das eleições”.

As infrações disciplinares foram apontadas pelo conselheiro Alexandre Teixeira, que recomendou a pena de disponibilidade por 90 dias. No entanto, a maioria do plenário acompanhou o voto divergente apresentado pelo conselheiro Caputo Bastos.

O desembargador respondeu também por suposta quebra da imparcialidade, paralisação de processos em seu gabinete e ausência de declaração do juiz quanto à sua suspeição em relação à advogada com atuação no TJ-RJ, com a qual possuía vínculo de parentesco.

Lula e Comando Vermelho

Em 2023, o gabinete de Buhatem passou por fiscalização por publicações críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o CNJ, antes do segundo turno das eleições de 2022, o desembargador teria compartilhado fake news sobre Lula com mensagem de que ele era “convidado de honra do Comando Vermelho”, na visita que fez ao Complexo do Alemão.