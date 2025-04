Após oito dias, Glauber Braga encerra greve de fome

Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Após um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) ganhou um prazo de 60 dias para se defender no processo de cassação de seu mandato. A decisão fez Braga encerrar a greve de fome que durou oito dias.

“Estou nesse momento suspendendo a greve de fome que anunciei há nove dias. Essa suspensão — depois de dialogar com os movimentos e conversar muito em uma reunião que durou bastante tempo — vem depois de um compromisso que foi assumido pelo presidente da Câmara”, declarou Glauber em entrevista coletiva.

Durante esses dias, Glauber vem afirmando ser vítima de perseguição política e diz que o processo de cassação seria uma retaliação por conta de pautas que ele defende. O caso teve início após uma agressão a um integrante do MBL que fazia perguntas ao deputado durante uma gravação de vídeo na Câmara.

Próximos passos

A partir de agora o processo segue para Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Braga tem até o dia 22 de abril para apresentar um recurso pedindo uma reavaliação do parecer do deputado Paulo Magalhães, relator do processo de cassação.

A bancada do PSOL pretende se reunir com o presidente da CCJ, deputado Paulo Azi, na próxima terça-feira,22. Além disso, um grupo de juristas e religiosos deve dialogar com Azi e Hugo Motta, buscando um desfecho favorável ao deputado.

Se o processo avançar, vai para o plenário. Serão necessários 257 votos para aprovar a cassação. Com o prazo estendido, Braga e seus aliados terão mais tempo para articular politicamente e tentar evitar a perda do mandato.