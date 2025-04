Avanço? Brasil elegeu 5 deputados indígenas em 2022

Dia dos Povos Indígenas é comemorado neste sábado, 19 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Dia dos Povos Indígenas é comemorado neste sábado, 19. Apesar dos avanços e conquistas recentes, o parlamento teve apenas cinco deputados federais originários eleitos no pleito de 2022.

O número representa um avanço com relação a 2018, quando apenas um Indígena foi eleito. Dos cinco deputados, dois são do PT, dois do Psol e um do PL. Como a deputada Sônia Guajajara (Psol) se licenciou do mandato para ocupar o Ministério dos Povos Indígenas, hoje quatro cadeiras são ocupadas pelos originários.

Em Minas Gerais, que elegeu dois parlamentares, Célia Xakriabá (Psol) obteve 101.154 votos. Já Paulo Guedes (PT) conquistou 196.760 votos.

Em São Paulo, Sônia Guajajara (Psol) recebeu 156.966 votos, enquanto Juliana Cardoso (PT) obteve 125.517 votos.

Silvia Waiãpi (PL), eleita pelo Amapá, teve 5.435 votos. A parlamentar, que também é atriz, foi a única representante dos povos originários a ser eleita pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Dia dos Povos Indígenas

Criado pelo então presidente Getúlio Vargas, em 1943, como Dia do Índio, o Dia dos Povos Indígenas teve seu nome alterado em 2022 por meio da Lei 14 402. Na época, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a vetar o texto, mas a posição foi derrubada pelo Congresso.