Michelle reza com apoiadores em hospital que Bolsonaro está internado

Bolsonaro trata uma obstrução parcial do intestino em decorrência da facada que sofreu em 2018 - Foto: Nelson Almeida | AFP

Na noite desta quinta-feira, 17, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se reuniu com apoiadores em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela participou das orações e dos cantos religiosos que acontecem no local.

O filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou nas redes sociais um vídeo em que Bolsonaro aparece fazendo fisioterapia. Nos exercícios, Bolsonaro responde a comandos, levanta pesos, move as pernas e caminha com o auxílio de um médico.

Bolsonaro foi um submetido a uma cirurgia que durou mais de 10 horas para tratar uma obstrução intestina. Segundo o último boletim médico, ainda não há previsão de alta. Os médicos classificaram o procedimento como “extremamente complexa e delicada”.

Ele trata uma obstrução parcial do intestino em decorrência da facada que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral, segundo os médicos. Bolsonaro passou mal na última sexta-feira, 11, enquanto cumpria agenda em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi atendido às pressas em um hospital do estado, levado para a capital Natal de helicóptero e, no sábado,12, foi transferido para Brasília.