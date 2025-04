Michelle restringe visitas a Bolsonaro no hospital

Michelle pede visistas restritas apenas aos familiares - Foto: Carolina Antunes | PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) restringiu as visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após passar por um procedimento cirúrgico no último domingo, 13.

Segundo informações do jornal O Globo, a mensagem de restrição foi enviada nesta segunda-feira, 14. Bolsonaro ainda segue em recuperação depois da cirurgia, que durou cerca de 12 horas, e não tem previsão de alta médica.

"A cirurgia foi longa, 12 horas, e agora ele precisa de um tempo maior para uma recuperação completa. Para garantir o melhor cuidado possível, as visitas estão, por ora, restritas apenas à família”, teria dito Michelle no recado.

Cirurgia de emergência

Bolsonaro passou por uma cirurgia de abertura do abdomen, após apresentar um quadro de distensão. O ex-presidente deu entrada em um hospital no Rio Grande do Norte, onde cumpriria agenda política, na sexta, 11, depois de ter um mal estar.

O ex-chefe do Planalto tem passado por procedimentos do tipo desde que foi alvo de uma facada, durante a campanha presidencial de 2018. Na ocasião, o então candidato estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando foi atingido por um golpe com a arma branca.