Veja quem são os deputados do PL que não assinaram urgência da Anistia

Dois deputados do PL não assinaram o requerimento de urgência para votar o projeto de lei da Anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro, protocolado na tarde desta segunda-feira, 14, na Câmara dos Deputados.

Um dos parlamentares que não assinaram o documento trata-se de Antonio Carlos Rodrigues, aliado de primeira hora do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e próximo ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Já o segundo envolvido é o deputado Robinson Faria, pai de Fabio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro (PL).

Apesar da ausência dos votos, a sigla que possui a maior bancada na Casa Legislativa contou com apoio de 90 parlamentares do partido. A proposta foi apresentada com 264 assinaturas, sendo que duas foram invalidadas, e possui o apoio da maioria absoluta dos deputados, incluindo de partidos que integram o governo Lula (PT).

Saiba quais partidos assinaram o documento

Além das 90 assinaturas dos legisladores do PL. O documento foi assinado pelos seguintes partidos: 40 do União Brasil; 35 do PP; 28 do Republicanos; 23 do PSD; e 20 do MDB.