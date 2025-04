PL protocola urgência para votação de Projeto de Lei da Anistia

Invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Líder do PL na Câmara Federal, o deputado Sóstenes Cavalcantes (RJ), protocolou na tarde desta segunda-feira, 14, o requerimento de urgência da PL da Anistia, o projeto de Lei que busca dar o perdão aos envolvidos na invasão da Praças dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023.

A proposta foi apresentada com 264 assinaturas, sendo que duas foram invalidadas, e possui o apoio da maioria absoluta dos deputados, incluindo de partidos que integram o governo Lula (PT), o que não assegura a tramitação da matéria porém pressiona o governo no embate sobre uma possível aprovação do texto.

Após o protocolamento, o texto segure agora para apreciação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que pode pautar a urgência para a votação ou não.

Em publicação na rede social X, o deputado Sóstenes afirmou que protocolou o texto com urgência para evitar que o governo federal articule a retirada de assinaturas.

"Acabo de protocolar o requerimento de urgência do PL da Anistia com 264 assinaturas. Diante da pressão covarde do governo para retirada de apoios, antecipei a estratégia. Agora está registrado e público: ninguém será pego de surpresa. Anistia Já!", postou.