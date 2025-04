Minutos após abertura, sessão é suspensa na Câmara de Salvador

- Foto: Antonio Queirós | CMS

A 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS) foi encerrada apenas alguns minutos após a abertura dos trabalhos na tarde desta segunda-feira, 14.

A derrubada, que foi anunciada pelo vice-presidente Maurício Trindade (PP), ocorreu a pedido do líder do governo, Kiki Bispo (União Brasil), por falta de quórum, já que apenas 9 dos 43 vereadores soteropolitanos estavam presentes no plenário do Centro Cultural da Casa, onde acontecem as sessões desde o incêndio que atingiu a Câmara, em fevereiro.

Questionado sobre o assunto, Trindade disse: “Chamei (os colegas) para presidir e quando fui ver alguns colegas já tinham se ausentado. Fui pego de surpresa”.

Já a líder da oposição, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), responsabilizou o prefeito Bruno Reis (União Brasil) pela queda da sessão.

“Isso é muito ruim para casa e isso, com certeza, é orientação do prefeito, porque nós estamos em um momento de embate grande na cidade contra a venda das áreas verdes”, criticou.

Uma tribuna popular com a Associação Abraço à Microcefalia e a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) estava prevista para a sessão desta segunda.