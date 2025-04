Bolsonaro: boletim atualiza quadro de saúde do ex-presidente

Bolsonaro permanece internado em Brasília - Foto: Reprodução | Instagram

Internado no Hospital DF Star, onde passou por um procedimento cirúrgico de 12 horas, no domingo, 13, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta "boa evolução clínica", sem qualquer intecorrência, de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 14.

Bolsonaro também não sente dores e se encontra acordado, além de ter iniciado o procedimento de "deambulação assistida", quando o paciente é levantado com auxílio de outra pessoa ou de um dispositivo. O ex-presidente da República, entretanto, segue sem previsão de alta médica até o momento.

"Apresenta-se com boa evolução clínica, mantendo-se acordado, orientado, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. No decorrer do dia, sentou-se no leito e iniciou deambulação assistida, sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI)", diz o boletim divulgado.

O que houve com Bolsonaro?

O ex-presidente deu entrada em um hospital no município potiguar de Santa Cruz, na sexta, 11, após sentir fortes dores abdominais. Bolsonaro foi transferido para Brasília, onde se encontra depois de realizar um procedimento para tratar uma 'suboclosão intestinal', fruto da facada levada por ele na campanha eleitoral de 2018.

Bolsonaro não receberá visitas fora do seu círculo familiar, um pedido que partiu da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. "A cirurgia foi longa, 12 horas, e agora ele precisa de um tempo maior para uma recuperação completa. Para garantir o melhor cuidado possível, as visitas estão, por ora, restritas apenas à família”, teria dito a presidente do PL Mulher.