Às vésperas da Sexta Santa, ministro lava pés de moradores de rua

Ato aconteceu em São Paulo nesta quinta-feira, 17 - Foto: Rafael Nascimento | MS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lavou os pés dos moradores de rua nesta quinta-feira, 17, ao lado do padre Júlio Lancellotti, no Espaço de Cultura e Convivência Irmão Pedro Betancur, em São Paulo.

O ato simbólico, em alusão a Semana Santa, feito pelo ministro de Lula (PT) faz parte da campanha de conscientização para os pés diabéticos. Na ocasião, o sacerdote católico abriu a celebração, voltada à população em situação de rua, que incluiu um almoço.

Padilha aproveitou o momento para falar sobre a importância do combate à diabetes. "O diabetes é uma doença silenciosa que corrói o corpo. Só no ano passado, mais de 4 mil brasileiros perderam parte do pé por causa disso", disse.

A ação, segundo a pasta, integra uma estratégia que inclui a expansão dos Consultórios de Rua (com mais de 30 equipes atuando) e a Estratégia Saúde da Família (com 1.800 equipes e 10 mil agentes comunitários).

Pé diabético

O chamado “pé dianético” é é uma complicação do diabetes que pode levar a feridas, infecções e amputação. É uma das principais causas de amputação não traumática dos membros inferiores.

Lavapés

O lavapés tem origem na Bíblia, e acontece na Quinta-Feira Santa, e é um dos acontecimentos na última ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos antes de ser crucificado.