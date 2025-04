Por que não pode comer carne na Semana Santa? Entenda a tradição

Prática da abstinência da carne é uma forma de despertar a consciência para a nossa identidade espiritual - Foto: Freepik

Para os católicos, a abstinência da carne na Sexta-feira Santa é um símbolo de purificação e renúncia ao pecado. Ao PORTAL A TARDE, o padre Jailson Jesus, pároco da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo e doutor em História da Igreja, explicou que a carne é um símbolo que representa a atitude do homem pecador que se volta apenas para a vida material e esquece sua dimensão espiritual.

Padre Jailson Jesus | Foto: Acervo pessoal

Segundo o padre, ao se abster da carne, o cristão deve refletir sobre sua atitude interior e buscar a purificação e a renúncia ao pecado. “A abstinência da carne também é um lembrete da efemeridade da vida terrena e da importância de buscar a vida eterna. A Igreja recorda que ‘somos pó e ao pó retornaremos’, mas que há uma vida maior que devemos buscar desde já”, explica.

A prática da abstinência da carne é uma forma de despertar a consciência para a nossa identidade espiritual e para a nossa grandeza como seres humanos, criados para a transcendência e a eternidade Jailson Jesus - Pároco da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo e doutor em História da Igreja

Ainda conforme Jailson Jesus, a prática da abstinência da carne é uma forma de despertar a consciência para a nossa identidade espiritual e para a nossa grandeza como seres humanos, criados para a transcendência e a eternidade.

“E aí o ser humano nesse estado se entrega a todo tipo de degradação da própria vida. Come demais, bebe demais e leva uma vida desregrada, uma vida destemperada, que leva a pessoa também a um desregramento no falar, no pensar, no agir, ou seja, quanto mais o homem se esquece da sua identidade espiritual, ele se torna realmente uma fera, um animal”, pontua o pároco.

