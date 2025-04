Semana Santa tem programação e ritos diversos em toda a Bahia

Conheça ritos e tradições religiosas - Foto: Divulgação | Arquidiocese de Salvador

Começa nesta quinta-feira, 17, com encerramento no Domingo de Páscoa, 20, o Tríduo Pascal da igreja católica. Nesse período, a capital baiana conta com diversas celebrações que reúnem diversos fiéis para recordar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo durantea programação da Semana Santa.

Ao Portal A TARDE, o padre Jailson Jesus, pároco da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo e doutor em História da Igreja, explicou que o centro da Semana Santa é a Páscoa: “Não podemos perder de vista isso, que é o fundamental, porque a partir daí que nasce as outras celebrações. Quando falamos da celebração da Páscoa, estamos falando da liturgia oficial, como a igreja celebra a Páscoa há mais de 2 mil anos”.

O Tríduo Pascal se inicia na Quinta-feira Santa com a chamada Missa da Ceia do Senhor e o lava-pés - rito religioso que simboliza a humildade e a reconciliação entre os cristãos -, segue na sexta-feira com a Celebração da Paixão do Senhor, e continua no Sábado Santo, quando acontece a Vigília Pascal.

“Tudo caminha para este momento, porque é quando os cristãos são convidados a renovar os seus compromissos batismais. Para que no domingo se possa continuar celebrando a Páscoa. É importante entender que a celebração da Páscoa Cristã é celebrada em três dias: quinta, sexta e sábado. O domingo compõe a unidade. Ou seja, é uma festa só celebrada em três dias, que é o Tríduo Pascal”, detalhou o pároco.

Dessa liturgia oficial nasce aquilo que é chamado de manifestação da piedade popular. Ou seja, são ritos que não compõem propriamente o Tríduo Pascal, mas nascem a partir dele, como a Procissão do Senhor Morto, feita depois da celebração da Paixão de Cristo. Do Tríduo também saem as vias sacras, que é o percurso de Jesus Cristo da condenação até a cruz.

“Em outros lugares, existe a Procissão do Encontro. Aqui em Salvador, a principal é a que acontece na paróquia de Santo Antônio Além do Carmo. Mas antes dessa procissão, existe o Tríduo do Senhor dos Passos, que começa na Segunda-feira Santa. Tudo é decorrente do Tríduo Pascal”.

Ritmos próprios da Semana Santa na Bahia

A celebração da Semana Santa na Bahia tem ritmos próprios. Nesse contexto, o padre explicou que o Brasil é um país de dimensão continental, e por isso é possível encontrar diferenças culturais, dependendo de cada estado.

“Eu penso que é justamente na Bahia o que mais se destaca. Como tudo começou aqui, com Salvador sendo a primeira capital do país, nós, de certo modo, somos guardiões da verdadeira cultura brasileira, sem desmerecer as outras. Nós somos guardiões das raízes originárias da cultura brasileira”, enfatizou.

Ele destacou que no estado é possível encontrar as raízes da cultura portuguesa, por isso o modo de celebrar é próprio, “porque nós conservamos isso, nós temos esses elementos, nós temos as igrejas, devoções e tradições religiosas mais antigas do país”.

Nosso modo de sermos cristãos é diferente de outros lugares, porque conservamos a tradição ibérica que veio de Portugal, enquanto nos outros estados isso foi se dissolvendo um pouco. Nós conservamos também todo o aspecto da cultura africana e toda a herança dos povos originários do Brasil Padre Jailson

Semana Santa no interior da Bahia

O padre Jailson destacou as tradições que Salvador recebeu de Portugal e que se mantêm vivas e ainda influenciam nessas celebrações. “Dessa herança portuguesa, ali da Península Ibérica, tem a marca da questão da cruz. Por isso, temos aqui o Senhor do Bonfim, Bom Jesus dos Navegantes e Bom Jesus da Lapa. As pessoas identificam o seu sofrimento com o sofrimento de Cristo. E como ele venceu o sofrimento com a ressurreição, as pessoas também sentem que se unirem o seu sofrimento ao sofrimento dele, elas também vão se libertar um dia de tudo que elas estão sofrendo”, explicou.

Mas se na capital existem muitas celebrações nesse período, o interior da Bahia também não fica de fora. Em Serrinha, por exemplo, uma das mais famosas é a Procissão do Fogaréu. O que diferencia uma da outra, conforme o pároco, é o aspecto local. “Na capital, nós vamos ter aquele aspecto muito mais originário que veio de Portugal. É muito mais voltado para o interior das igrejas”, explicitou.

Já no interior, principalmente no sertão, ele apontou que é possível perceber que o aspecto penitencial se torna mais forte, devido ao sofrimento ligado à seca. “Ali, o aspecto devocional, no sentido mais penitencial, se torna mais forte. É possível perceber que as pessoas querem fazer sacrifícios, repetir na sua vida aquilo que Cristo sofreu na cruz”.

O que une todas elas, apesar das diferenças culturais, é que tudo está ligado a esse aspecto da morte para a vida, da escuridão para a luz. As pessoas enxergam esse tempo como tempo de renascimento. As pessoas sentem que isso muda algo dentro de si. É possível encontrar esse aspecto em qualquer lugar. Não só na Bahia, mas no Brasil todo Padre Jailson

Confira as celebrações da Semana Santa em todo o estado

Programação da Semana Santa em Salvador

Quinta-feira Santa – 17/04

9h – Missa do Crisma e da Renovação das Promessas Sacerdotais (Missa da Unidade), reunindo todo o clero da Arquidiocese.

18h – Missa Vespertina da Ceia do Senhor, com o rito do Lava-pés (início do Tríduo Pascal).

Sexta-feira Santa – 18/04

15h – Ação Litúrgica Solene na Catedral Basílica, em memória da Paixão e Morte do Senhor.

15h – Ação Litúrgica na Igreja Nossa Senhora do Carmo, seguida da Procissão do Senhor Morto, com a imagem do “Cristo do Cabra”.

Sermão das Sete Palavras em frente à Catedral, proferido por Dom Sergio.

Retorno da procissão à Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Sábado Santo – 19/04

18h – Solene Vigília Pascal, com a proclamação da Páscoa e a Renovação das Promessas Batismais.

Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – 20/04

10h – Missa de Páscoa, presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha.