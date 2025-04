Povos originários da Bahia são homenageados em exposição no metrô - Foto: Divulgação

A exposição "Somos Indígenas" foi aberta à visitação nesta quarta-feira, 16, na Estação Rodoviária de metrô, em Salvador. A mostra é resultado de uma ação conjunta da CCR Metrô Bahia com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

"Uma exposição como essa é muito importante porque eu sou Tuxá e estou vendo um pedaço do meu povo aqui, estou vendo minha cacica que já faleceu", diz Carlos Tuxá, que participou da abertura da mostra e, juntamente com outras indígenas, realizou o Toré, um ritual cultural e musical que une os povos indígenas.

A Superintendente de Políticas para os Povos Indígenas do Estado da Bahia, Patrícia Pataxó Hã-hã-hãe, também marcou presença na abertura da mostra e participou do Toré. "Nós trazemos aqui essa valorização da diversidade cultural, além de trazer a visibilidade dos povos indígenas do nosso Estado", diz.

Para a CCR Metrô Bahia, o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas também é um espaço de promoção da diversidade cultural. "O metrô é mais do que um meio de transporte – é um espaço democrático de convivência. Portanto, celebrar a cultura indígena dentro do nosso sistema é uma forma de reconhecer sua importância histórica e social, especialmente na semana em que comemoramos o Dia dos Povos Indígenas", salienta o Gerente de Comunicação da concessionária, Rodrigo Rainer.

"Essa exposição reafirma o compromisso do Governo do Estado com a inclusão, a representatividade e a preservação das nossas raízes. Trazer essa homenagem para um espaço de grande circulação, como a estação Rodoviária, é uma forma de fazer com que essa mensagem chegue a milhares de pessoas todos os dias", declarou a Secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Jusmari Oliveira.

A exposição em homenagem aos povos originários da Bahia é uma experiência sensorial e imersiva, sendo possível interagir por meio de QR codes, que darão acesso a um vídeo com histórias de indígenas da Bahia.