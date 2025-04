Bacalhau tá caro? Confira valores e opções para substituir o pescado

Josenil Conceição, comerciante, orienta os consumidores a irem às compras o quanto antes, para evitar reajuste - Foto: Jair Mendonça / PORTAL A TARDE

Durante a Quaresma, muitos brasileiros optam por não comer carne vermelha, tornando o peixe uma opção popular. Embora o bacalhau seja um dos mais procurados, existem outras opções com o mesmo valor nutricional e mais acessíveis.

Segundo Soanme Dias, nutricionista, o bacalhau pode chegar a 26 gramas de proteína, por 100g de peixe, mas outros pescados podem alcançar grande porcentagem de proteína como o atum, corvina e sardinha.

“São peixes que têm o preço menor em relação aos tipo bacalhau, mas, em geral, quando substituídos, alcançam o mesmo valor nutricional. O que vai diferenciar é o sabor e quanto o consumidor está disposto a gastar”, disse Soanme.

Ainda conforme a nutricionista, qualquer peixe pode virar bacalhau, porque o preparo é o mesmo. “O processo de transformação envolve salgar e secar o peixe para preservar sua qualidade e sabor. Para chegar ao ponto ideal, dura entre 30 a 60 dias, dependendo da temperatura ambiente que o peixe será armazenado”, explica.

A equipe de reportagem do PORTAL A TARDE foi ao Mercado do Peixe, na Cidade Baixa, conferir os valores dos peixes. Mesmo com a queda de 9.09% no valor do bacalhau, na comparação com o mesmo período do ano passado, o valor continua salgado: o quilo geralmente não sai por menos de R$ 50.

O robalo, frequentemente usado para substituir o bacalhau, também continua com o preço elevado. Considerado nobre, o quilo no Mercado do Peixe é encontrado na faixa entre R$ 50 e R$ 60.

Opções e valores

Pescada R$ 50

Badejo R$ 45

Vermelho R$ 50

Atum R$ 25

Cavala R$ 45

Corvina R$ 25

Guaricema R$ 20

Arraia R$25

Polvo R$ 70

Olho de Boi R$ 40

Beijupirá R$ 45

Dourado R$ 45

Cabeçudo R$ 25

Sardinha R$ 15

Agulhinha R$ 25

Siri Catado R$ 70

Camarão R$ 35

Camarão pistola R$ 45

Filé de Camarão R$ 60

Sururu R$ 35

Mariscada R$ 50

Reajuste nos preços

Com a alta procura nesse período, os valores provavelmente serão reajustados em média 10%, segundo os vendedores. Éder Fernando, proprietário de um box no Mercado do Peixe, que há 35 anos comercializa pescados, diz que, apesar do aumento, o cliente sairá satisfeito.

“Aqui no balcão, sempre tem desconto. O importante é o cliente sair satisfeito e reunir a família nessa data tão importante”, conta o comerciante.

Já Josenil Conceição, que também é proprietário de um box, orienta os consumidores a irem às compras o quanto antes, porque os preços podem subir além do esperado.

“Quem for comprar peixe, que venha logo, porque os preços podem subir conforme a demanda. Se a procura for muito alta, o reajuste será alto. Meu conselho é vir o quanto antes, para evitar esse aumento”, orienta Josenil.

Dicas para escolher peixes frescos e de qualidade

Ao comprar peixes, é fundamental verificar alguns aspectos para garantir a qualidade e frescura do produto. Aqui estão algumas dicas importantes:

Peixes frescos:

Temperatura: O peixe fresco deve ser armazenado a uma temperatura máxima de 4 graus Celsius. Isso significa que ele deve estar em uma vitrine refrigerada ou em um local com bastante gelo, cobrindo o peixe. Resistência da carne: Ao tocar o peixe, a carne deve estar firme e não ceder ao toque. Olhos: Os olhos do peixe devem estar brilhantes e não afundados. Guelras: As guelras devem estar vermelhas e firmes.

Peixes salgados (bacalhau):