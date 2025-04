Mercado do Peixe vai funcionar por 33 horas em plantão da Semana Santa

Mercado do Peixe localizado na Avenida Jequitaia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Por conta da chegada da Semana Santa, o Mercado do Peixe, tradicional espaço para compra de produtos dessa época do ano, localizado na Avenida Jequitaia, no bairro do Comércio, vai funcionar por 33 horas. O local vai permanecer aberto das 4h da quinta-feira, 17, até às 13h da sexta-feira, 18.

Nos dias anteriores, entre segunda-feira (14) e quarta-feira (16), o espaço funcionará das 4h às 19h. O "viradão" tem por objetivo garantir que os consumidores possam comprar pescados e mariscos.

Outros mercados municipais

O Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (Nacs) Itapuã ai funcionar nos seguintes horários: das 6h às 14h do dia 14 de abril; das 6h às 19h de 15 a 17 de abril; das 6h às 18h do dia 18 de abril.

Já o Nacs de Periperi, situado na Rua Ambrósio Calmon:

das 6h às 13h do dia 14 de abril;

das 6h às 17h do dia 15 de abril;

5h30 às 18h dos dias 16 e 17 de abril;

5h às 13h do dia 18 de abril.

O Mercado de Itapuã funcionará:

das 6h às 19h de 14 a 17 de abril;

no dia 18 de abril, as peixarias fecharão às 12h e os bares às 17h.