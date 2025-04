Shopping em Salvador passa por modernização e entrega novas escadas rolantes

Shopping Itaigara entregou novas escadas rolantes - Foto: Divulgação

O Shopping Itaigara segue em fase de modernização e entregou uma nova etapa, nesta quinta-feira, 3, com a inauguração das novas escadas rolantes localizadas na praça central (térreo).

A intervenção fez parte de obras de requalificação nos equipamentos que interligam os pisos L1 e L2 e ao G1, com o objetivo de proporcionar mais conforto, acessibilidade e segurança para os clientes. A inauguração contou com a presença de lojistas, condôminos e responsáveis pelo empreendimento.

A superintendente do empreendimento, Thaís Leal, ressalta o compromisso do shopping com os clientes. “A intervenção representa mais um avanço no nosso processo de modernização, sempre pensando na segurança, conforto, na acessibilidade e na melhor experiência para os nossos clientes e lojistas”, reforçou.

De acordo com o gerente de operações do Shopping Itaigara, João Melo, as novas escadas possuem alta evolução tecnológica, com baixo consumo de energia e inovação e contam com um sistema de segurança ultramoderno, com um corrimão reforçado e em conformidade com as normas de segurança nacionais e internacionais.

“Além disso, proporciona um transporte fluido e integrado, combinando estética, segurança e sustentabilidade ambiental. Trata-se de equipamentos eficientes e duráveis, projetados para operar em condições rigorosas”, garantiu.