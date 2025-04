Feira da Gestante em Salvador tem peças com preços a partir de R$ 5

Evento reúne mais de 35 expositores - Foto: Divulgação

A Feira da Gestante Salvador no Shopping da Bahia começou nesta quarta-feira, 2, e traz uma grande variedade de produtos para bebês e gestantes com preços acessíveis e mais de 35 expositores de todo o Brasil.

O evento reúne roupas, móveis, carrinhos, acessórios, fraldas e itens de higiene, para garantir praticidade e economia para as famílias. As peças infantis têm preços a partir de R$ 5,00, o que faz da feira uma oportunidade para montar o enxoval completo com qualidade e custo-benefício.

Com entrada gratuita, a feira acontece até domingo, 6, e se destaca como um dos maiores eventos do setor materno-infantil na região.

Entre os destaques estão pacotes promocionais de fraldas descartáveis e ecológicas, kits de higiene, móveis como berços e poltronas de amamentação, além de brinquedos educativos e itens voltados à amamentação e alimentação dos bebês.

Segundo a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais da Bahia (Arpen-BA), a Bahia registra cerca de 161 mil nascimentos por ano. Diante dos desafios econômicos, a feira se propõe enquanto uma alternativa acessível para os pais que desejam se preparar para a chegada do bebê sem comprometer o orçamento.

“Nosso objetivo é oferecer um espaço completo, onde as famílias possam encontrar tudo o que precisam para o enxoval do bebê com preços acessíveis e qualidade garantida”, pontua Eliane Maroni, organizadora do evento.