De graça! Veja shows para curtir no feriadão da Semana Santa

Léo Estakazero é uma das atrações dos shows gratuitos - Foto: Divulgação

Quem passar pelo Pelourinho neste feriadão vai encontrar uma maratona de shows gratuitos. De 17 a 20 de abril, os largos do Centro Histórico se transformam em verdadeiros palcos multiculturais, reunindo samba junino, forró, axé e até um tributo especial à diva do rock Rita Lee.

A festa começa nesta quinta-feira, 17, Dia do Samba Junino, com uma grande celebração no Largo Pedro Archanjo a partir das 19h. Grupos como Jaké, Sambalanço, Samba Neguinho, Samba do Papelão, Samba Skorpio, Samba do Vai kem Ké e o Samba Duro de Terreiro comandam a roda e garantem o clima contagiante dessa manifestação cultural tipicamente soteropolitana, reconhecida como patrimônio imaterial da cidade.

Na mesma noite, o Largo Quincas Berro D’Água recebe a cantora Martha Cirne com o espetáculo 'Super Lee Q – Um tributo à Rita Lee', levando o público em uma viagem pelas músicas da eterna rainha do rock brasileiro. A programação de quinta começa ainda com uma aula aberta de Dança Afro Contemporâneo promovida pela Funceb, no Largo Tereza Batista, em celebração ao Mês da Dança.

O ritmo não para no sábado, 19, com Ricardo Assis e o show 'Rick Tô no Mundo' no Largo Pedro Archanjo, às 20h, e Neto Balla no Quincas Berro D’Água, às 20h, misturando forró e pagode no espetáculo dançante 'Forrogode'.

O encerramento no domingo, 20, promete ser à altura, com duas grandes atrações: o projeto “Aquecendo o Samba Junino”, com Nonato Sanskey, Bambeia e Roda de Samba Mucum’g às 15h no Largo Pedro Archanjo, e o tradicional Forró no Parque – Tributo a Zelito Miranda, na Praça das Artes, às 11h.

O evento presta homenagem ao legado do forrozeiro Zelito Miranda com shows de Jeanne Lima, Léo Estakazero, e participações especiais de Marquinhos Café e Jô Miranda.