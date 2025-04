Forró do Talco anima domingo de Páscoa

O sanfoneiro Jó Miranda é uma das atrações - Foto: Divulgação

O Forró do Talco terá uma edição especial neste domingo de Páscoa, 20, a partir das 19h30, no Z1 Bar, no Largo de Santana, Rio Vermelho. O evento reúne três sanfoneiros baianos: Marquinhos Café, Jó Miranda e Jefinho Dias.

A noite promete uma celebração marcada pelo autêntico forró pé de serra, com repertório que valoriza a tradição musical nordestina.

A entrada está sujeita à lotação.