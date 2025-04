Sertanejo morre em acidente e sobrevivente desabafa: "Dor imensa" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor de piseiro João Emerson Ferreira da Silva, conhecido como J.E. Pegada Firme, de apenas 25 anos, morreu em um trágico acidente de carro na madrugada do último sábado, 12, em Araripe, no interior do Ceará. Ele voltava de um show realizado na cidade vizinha de Potengi.

De acordo com informações locais, o acidente ocorreu por volta das 4h da manhã, sob forte chuva, quando o veículo em que J.E. estava colidiu frontalmente com outro carro na rodovia. Um amigo que o acompanhava sofreu ferimentos leves e foi atendido no local, mas o cantor não resistiu.

O amigo de J.E., identificado como Jonas, usou as redes sociais para desabafar sobre a tragédia. "Hoje a vida mudou de forma inesperada. Sofri um acidente ao lado de um amigo querido e, infelizmente, ele partiu. A dor é imensa, o coração apertado e as palavras quase não vêm… Que Deus conforte a família, os amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecer essa pessoa tão especial", escreveu.

O motorista do outro carro envolvido também foi socorrido e levado ao Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Araripe. J.E. Pegada Firme era conhecido na região e acumulava quase 4 mil seguidores nas redes sociais, onde divulgava seus shows em bares e clubes no interior do Ceará.