Palco A TARDE FM celebra os 84 anos de Roberto Carlos

Músicas marcantes serão apresentadas - Foto: Divulgação

Neste sábado, 19, o cantor Roberto Carlos completa 84 anos e para celebrar a data o Palco A TARDE FM fará uma homenagem ao rei. Capixaba de Cachoeiro do Itapemirim, Roberto foi considerado pela revista Rolling Stones o 6º maior artista da história da música brasileira.

Inspirado pelo Samba-Canção e pela Bossa Nova, ele foi um dos responsáveis por fundar as bases para o primeiro movimento do Rock nacional, conhecido como Jovem Guarda. O sucesso do rei atravessou gerações e continua emocionando fãs nos quatro cantos do país.

Sábado, músicas marcantes dos seus quase 70 anos de carreira serão apresentadas no "Palco A Tarde FM", às 17h. O programa pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo da rádio ou no site atardefm.com.br.