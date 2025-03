Roberto Carlos explica broncas em shows: “É a idade”

Roberto Carlos se explicou - Foto: Divulgação

O cantor Roberto Carlos, de 83 anos, tem perdido a paciência durante alguns shows nos últimos anos. O caso mais recente aconteceu na virada do ano, em Recife, quando ele se incomodou com pessoas que não paravam de falar durante a apresentação.

Em alto-mar, com o seu cruzeiro Além do Horizonte, ele explicou o porquê de perder a paciência agora: “É a idade, sabe? A gente começa a ficar um pouquinho menos tolerante e a observar mais certas coisas que incomodam”, justificou.

Ele seguiu: “Desta vez, foi o seguinte: eu estava no palco, na frente do corredor da plateia, que ficava ao meu lado direito e esquerdo. Um grupo de seguranças, sei lá o que eram, não era público, estava conversando. Eu já tinha dado uma dica, fora do microfone, para eles saírem dali porque estavam me atrapalhando. Eles não paravam. Eu falei: ‘Escuta, vocês querem conversar? Vão conversar lá fora. Tem que ser aqui dentro, no meu show? É desrespeito com o artista.’”

Na ocasião, ele relembrou a primeira vez que uma bronca viralizou em um show. Em 2022, um homem não parava de gritar e pedir uma rosa para a mãe antes do momento em que Roberto tradicionalmente entrega flores aos fãs no final da apresentação.

“Ele não parava, e eu estava cantando ‘Como é Grande o Meu Amor por Você’, que é uma música que gosto de silêncio. Fiquei put* da vida e falei: ‘Cala essa boca, porr*’”, completou.