Fora da Globo? Roberto Carlos se manifesta sobre fim de especial

Roberto Carlos é dúvida na Globo em 2025 - Foto: Divulgaçao | TV Globo

Roberto Carlos quebrou o silêncio sobre o futuro do seu especial de fim de ano na Globo. O cantor tem vivido um imbróglio com a emissora e ainda não fechou um acordo para a continuidade do programa, que completou 50 anos em 2024.

Em entrevista coletiva, segundo o site Metrópoles, o artista ressaltou que segue em conversa com a Globo, mas pontuou que já recebeu “propostas tentadoras” de concorrentes.

“Estamos indo com uma conversa total. Meu contrato termina agora no fim de março e depois do navio vamos conversar e ver se eu continuo na Globo, se a Globo vai fazer a proposta que eu quero e se eu vou fazer a proposta que a Globo aceita, enfim, vamos entrar num acordo”, afirmou o famoso.

O Rei também confessou que não há certeza de que o Roberto Carlos Especial seja exibido como parte da programação de fim de ano da emissora. “Eu ainda não posso dizer se estou fora ou não, mas tudo está sendo conversado”, falou.

Roberto Carlos confirmou que segue sendo assediado por outras emissoras e que já ouviu “algumas propostas interessantes”, mas não revelou de quais empresas.

“Algumas [propostas] são interessantes sim, mas logicamente o que eu puder acertar com a Globo, dentro dos meus propósitos, do que eu gostaria de fazer… São 50 anos, já me acostumei com o especial na Globo. Não gosto de mexer no que está dando certo, mas as propostas são tentadoras. Espero realmente que eu faça o melhor pra mim e para quem me contratar”, confessou.