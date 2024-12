Fim de uma era! Globo define substituto de Roberto Carlos para 2025

Roberto Carlos deve deixar a Globo em 2025 - Foto: Divulgação | Globo

Roberto Carlos fará nesta semana o seu possível último show na Globo, completando 50 anos do tradicional especial de fim de ano. A emissora já tem planejado uma mudança em 2025.

De acordo com o Portal LeoDias, o Rei perderá espaço na grade, que ganhará um novo show. Querido por muitos brasileiros, Fábio Jr. é o nome desejado pela direção do canal.

“É uma história que chegou aos meus ouvidos e repasso por aqui. Já tinham me assoprado quem será o substituto de Roberto Carlos no ano que vem e depois deste último domingo eu tive certeza!", iniciou Leo Dias, no Fofocalizando.

É que o novo substituto encerrou o “Melhores do Ano” no “Domingão”. Fábio Jr. fará o especial! A decisão é porque as músicas são eternizadas e elas também estão muito conectadas com a TV Globo, pois faz parte de muitas novelas da emissora”, completou.

Neste ano, Roberto Carlos gravou seu show no Allianz Parque e recebeu no palco cantores como Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Pretinho da Serrinha, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat; assim como as atrizes Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes.