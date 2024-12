Tatá Werneck precisou de auxílio médico após acusação de assédio

Ex-assistente de direção do Lady Night acusou Tatá Werneck de assédio - Foto: Reprodução | Globo

Tatá Werneck foi acusada de assédio moral pelo ex-assistente de direção do Lady Night, do Multishow, Gabriel Muller. A apresentadora lamentou a situação com amigos próximos e falou sobre o impacto das acusações sobre a sua carreira, mesmo que ele já tenha se retratado sobre o caso.

A comunicadora teria classificado a acusação como injusta e passado noites em claro, abalado com a repercussão do caso. “Ela ficou apavorada e disse que a dor de ser acusada injustamente, ainda mais por alguém que ela sempre ajudou, é algo inimaginável”, revelou uma fonte próxima a Tatá, ao colunista Daniel Nascimento, do O Dia.

Leia mais:

>> Ex-funcionário de Tatá Werneck muda discurso após acusar famosa

>> Ex-assistente de Tatá Werneck culpa imprensa após acusação de assédio

>> Ex-assistente de direção do Lady Night acusa Tatá Werneck de assédio

Tatá Werneck só teria ficado tranquila após a retratação pública de Muller, que pediu desculpas e admitiu que não tinha sido alvo de nenhum assédio moral por parte da apresentadora. “Ela ficou à base de remédios e passou dias sem conseguir dormir. A situação a deixou desesperada e muito abalada emocionalmente”, completou a fonte.

Por fim, a contratada da Globo teria chegado a questionar como poderia uma pessoa fazer algo tão grave, sendo que ela sempre o tratou tão bem. A humorista ainda teria dado apoio emocional e ajuda financeira ao perceber que Gabriel Muller não estava bem.