Ex-funcionário de Tatá Werneck muda discurso após acusar famosa

Ex-assistente do Lady Night, do Multishow, Gabriel Muller voltou atrás das acusações graves que fez contra Tatá Werneck nos últimos dias.

Em sua rede social, neste sábado, 14, o homem se desculpou com a apresentadora e disse que estava enfrentando um problema pessoal e acabou descontando na artista.

Muller garantiu que nunca sofreu qualquer tipo de assédio moral por parte de Werneck ou qualquer outra pessoa do programa, durante o período em que aconteceram as gravações do Lady Night.

"Errei ao fazer um post incluindo o nome dela. Por conta de um problema, acabei descontando na pessoa errada", falou o homem.

O ex-funcionário do Lady Night ainda pediu desculpas: "Fica aqui meus sinceros pedidos de desculpas a Tatá Werneck e atodos os afetados. Peço desculpas também pela confusão e pelos danos causados, que não condizem com a realidade".

Em nota, a defesa de Tatá Werneck disse que a decisão da retratação do produtor fez com que ela optasse em não processá-lo.