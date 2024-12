Globo leva "fora" de atriz para continuação de novela famosa

Sequência de 'Êta Mundo Bom!' estreará em 2025 - Foto: Divulgação | Globo

A Globo segue trabalhando à todo vapor da sequência de 'Êta Mundo Bom!', que foi exibida em 2016. O folhetim terá uma sequência no final do primeiro semestre de 2025, mas um nome que fez sucesso na primeira parte ficará de fora.

Trata-se de Camila Queiroz não chegou a um acordo com a direção do canal carioca, principalmente em função dos seus compromissos, segundo informações da coluna Outro Canal, do jornal Folha de S. Paulo.

Assim como a famosa, seu marido, Klebber Toledo, também não participará da sequência de 'Êta Mundo Bom!', que fez grande sucesso na faixa das 18h.

A trama, cabe ressaltar, está em um lugar de muito carinho para Camila Queiroz, que assumiu namoro com seu par rômantico durante as gravações. Eles se casaram dois anos depois, em 2018.

Falando na história, se nada mudar, a Globo deverá utilizar o nome 'Eta Mundo Melhor' para a sequência escrita por Walcyr Carrasco.