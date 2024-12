Astro da TV Globo vai interpretar Jesus Cristo em espetáculo

A apresentação acontecerá entre 12 e 20 de abril - Foto: Divulgação | Globo

O ator José Loreto ('Vai na Fé' e 'No Rancho Fundo') foi escalado para viver Jesus Cristo na 56ª edição do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que é uma das maiores representações teatrais do país e atrai milhares de espectadores todos os anos.

Além do global, Letícia Sabatella dará vida a Maria, enquanto Leopoldo Pacheco será Pilatos e Werner Schünemann assume o papel de Herodes.

Além de participar de diversas novelas de sucesso, como a recente produção ‘No Rancho Fundo’, ele também tem experiência no cinema, tendo interpretado José Aldo na cinebiografia ‘Mais Forte que o Mundo’ (2016).

A apresentação acontecerá entre 12 e 20 de abril.