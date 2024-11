José Loreto e Caio Blat surpreendem web com coincidência inusitada

Dupla deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias - Foto: Reprodução | TV Globo

José Loreto e Caio Blat deram o que falar nas redes sociais nos últimos dias. Isso porque Luisa Arraes, ex de Blat, foi flagrada dando um selinho em José Loreto durante a festa de encerramento da novela ‘No Rancho Fundo’. Depois disso, o relacionamento do casal chegou ao fim.

Mas essa não é a única coisa que fez eles caírem na graça dos internautas, pois uma coincidência inusitada também chamou atenção: os dois já tiveram partes íntimas expostas nas redes sociais.

Em 2017, José Loreto, que na época estava no ar em ‘Os Dias Eram Assim’, teve que lidar com o vazamento de um vídeo íntimo. Na gravação, o ator aparecia se masturbando. Pelo Instagram, o famoso decidiu se pronunciar na ocasião.

“A divulgação de fotos, vídeos e outros materiais com teor sexual sem o consentimento do dono é crime. Infelizmente, nas últimas horas, fui pego de surpresa ao ver minha intimidade exposta em um vídeo feito aproximadamente há dez anos e gravado sem a minha permissão, obviamente sem a mesma para sua divulgação”, afirmou o astro.

Loreto completou: “A divulgação de vídeos íntimos não autorizados além de crime, são tristes porque afetam as vítimas e também suas famílias e as consequências muitas vezes podem ser devastadoras. A partir daqui não irei mais me pronunciar, meus advogados assumem o caso. Peço a todos compreensão e sobre tudo respeito e privacidade”.

Já Caio Blat virou assunto em agosto depois que vazou um suposto vídeo onde Caio Blat se masturbava. No X (antigo Twitter), entre os apelidos do que seria o órgão sexual do rapaz estão “cogumelo”, “cabeçudo” e “ozemp*ca [fazendo referência ao remédio para emagrecer usado pelos famosos]”.