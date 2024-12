Ex-assistente de Tatá Werneck culpa imprensa após acusação de assédio

O ex-assistente de Tatá Werneck publicou uma nota de esclarecimento nesta sexta-feira - Foto: Reprodução

Gabriel Muller, ex-assistente de direção do Lady Night que acusou a apresentadora Tatá Werneck de assédio nas redes sociais, voltou a se pronunciar e disse que sua declaração ganhou uma “exposição desnecessária”. O ex-funcionário da Globo, porém, admitiu que seu desabafo foi leviano e que já está conversando com a equipe da famosa para resolver a situação.

O ex-assistente de Tatá Werneck publicou uma nota de esclarecimento nesta sexta-feira, 13. “Um desabafo feito de forma leviana nesta rede social na última quarta, no meu perfil fechado para meus amigos, se tornou público e ganhou tamanho de forma desproporcional”, começou.

Em seguida, ele quis culpar a imprensa pelas falas que ele mesmo escreveu. “Tais publicações levaram a uma exposição desnecessária tanto da apresentadora Tatá quanto de mim mesmo. A forma como estão sendo colocados os fatos não representam a realidade. As partes envolvidas estão conversando para que tudo seja resolvido”, encerrou.

Na quarta-feira, 11, Gabriel fez um desabafo e afirmou que trabalhar nos bastidores da atração de Tatá Werneck era “um horror”. “Vai e não volte nunca mais 2024! Assim como Lady Night e Tatá [Werneck] na minha vida. Seis temporadas de horror. A última temporada a pior, sendo acusado por algo que não fiz, ficando desempregado”, começou ele.

Em seguida, Gabriel acusou a humorista de “assédio” e disse que precisou fazer terapia após trabalhar no Lady Night. “Todos que passam pelo Lady [Night] saem com problemas com a apresentadora. São incontáveis os assédios que toda temporada a equipe passa. Tenho vergonha de ter ficado tanto tempo em um lugar desses. Eu aceitei, e hoje pago o preço, a terapia, para lidar com as dores e problemas causados por tantas situações absurdas vividas”, finalizou.