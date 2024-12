Ana Maria Braga deixa Tati Machado sem graça ao vivo: "Fala direito"

Ana Maria Braga surpreendeu com comentário sobre jornalista - Foto: Reprodução | Globo

Ana Maria Braga surpreendeu ao vivo com uma implicação com a entonação de Tati Machado no Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 16.

Leia Mais:

>>> Novo projeto? Globo define futuro de Eliana após The Masked Singer

>>> Ao vivo! Ana Maria se confunde e chama presidente dos EUA de "Bin Laden"

>>> Ana Maria Braga deixa Tati Machado sem graça na Globo: "Maldosa"

Tudo aconteceu quando a jornalista comentava os looks de famosos que estiveram no Melhores do Ano 2024. "Você está cantando? Fala direito, mulher. Eu não aguento isso aqui, não. Caiu, levantou", declarou Ana Maria.

A jornalista deu a entender que ficou sem graça e respondeu, aos risos: "Você me fez passar mal. Eu não reparei que estava fazendo isso. Vai você então, Ana!".

A apresentadora do matinal da Globo seguiu o tema e ainda imitou a colega com uma entonação caricata: "Agora vamos voltar aqui? E com vocês, Tati Machado! Café da manhã com Ana Maria Braga".

Apesar de ter provocado um climão ao vivo, Ana Maria Braga fez questão de esclarecer que tudo não passava de uma brincadeira entre amigas. "Eu não estou brigando com você, tá? Você sabe disso", falou a famosa. "Óbvio que sei! Isso aqui é intimidade, Brasil", comentou Tati.