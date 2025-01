Vídeo: Roberto Carlos ameaça encerrar show no Réveillon do Recife

Roberto Carlos dá bronca de cima do palco - Foto: Divulgação

A abertura do Réveillon do Recife ocorreu nesta quinta-feira, 26, com a apresentação de Roberto Carlos. Na Praia do Pina, na Zona Sul da cidade, o evento atraiu uma multidão de fãs. No entanto, durante o evento, o cantor deu uma bronca de cima do palco e ameaçou parar o show.

"Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão eu não continuo esse show", disse o cantor.

Ainda no início da apresentação, Roberto Carlos reclamou sobre algo próximo ao palco. De acordo com fãs presentes, a reclamação do artista foi direcionada a fotógrafos que estavam em um espaço reservado à imprensa.

Apesar da queixa do cantor, o show seguiu normalmente por quase duas horas. A apresentação reuniu sucessos de diversas épocas, como "Detalhes", "Além do horizonte", "Esse cara sou eu" e "Jesus Cristo".

Esta foi a primeira vez que o capixaba fez um show gratuito na cidade, acumulando uma multidão de mais de 200 mil pessoas, segundo a prefeitura da capital pernambucana.