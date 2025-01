Tempo de espera na fila do ferry supera 3 horas nesta sexta em Salvador

Sistema ferry-boat tem operação especial neste final de ano - Foto: Divulgação / ITS

Os baianos e turistas que pretendem passar o final de ano na Ilha de Itaparica e optaram por encarar a fila do sistema ferry-boat terão que ter bastante calma.

Na manhã desta sexta-feira, 27, o tempo de espera na fila para o embarque no Terminal de São Joaquim, em Salvador, supera as 3 horas, segundo boletim divulgado pela Internacional Travessias (ITS), empresa que administra o sistema.

No sentido oposto, no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, a situação é tranquila, com pouca fila. Nesta sexta, seis embarcações operam na travessia, que são: Dorival Caymmi, Maria Betânia, Ivete Sangalo, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Reforço

Para atender a demanda dos períodos de Natal e Réveillon, a operação especial do Sistema Ferry-Boat teve início dia 19 de dezembro de 2024 e vai até dia 6 de janeiro de 2025. As saídas irão ocorrer de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 6h às 23h30, domingos e feriados.

Também estão sendo realizadas viagens extras ao longo do dia, nos momentos de maior demanda, conforme a disponibilidade dos barcos e respeitando os períodos de manutenção obrigatória ou corretiva, que venham a ocorrer.

A ITS estima que deva ocorrer um aumento de 5% em relação ao fluxo registrado na mesma operação ano passado, quando mais de 423 mil pessoas e mais de 64 mil veículos utilizaram o sistema.