Fim do show? Roberto Carlos e TV Globo seguem com impasse

Roberto Carlos no especial que ele apresenta na TV Globo - Foto: Divulgação

O futuro do especial que Roberto Carlos apresenta anualmente na TV Globo está incerto. A emissora exibiu um programa que celebrou os 50 anos da parceria entre o canal e o Rei em dezembro de 2024. Na época, muito se falou na época que o show, gravado no Allianz Parque, em São Paulo, seria o último e que a atração não retornaria à grade em 2025.

Porém, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Roberto Carlos pode continuar com o seu especial anual na Globo, mas “alguns pontos ainda precisam ser acertados pelas partes”.

O principal impasse entre o cantor e a Globo para o retorno da atração está no contrato entre as partes. De acordo com a coluna, o artista quer que a parceria entre ele e a emissora siga o modelo atual e que dure três anos. Já a Globo quer mudar essa cláusula e pretende que a renovação do contrato seja anual. Para o programa ir ao ar, as partes precisam chegar a um acordo.

No entanto, enquanto as partes seguem negociando, o tempo para que o atual contrato entre o artista e a Globo chegue ao fim está ficando mais curto. O vencimento está previsto para o final do mês de março.