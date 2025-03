TV Bahia faz anúncio com repórter Andréa Silva após quase 30 anos

Andréa Silva é repórter do canal há 29 anos - Foto: Reprodução | TV Bahia

A TV Bahia tem passado por reformulações - como a saída de Jessica Senra do jornalismo e demissões - e surpreendeu, nesta sexta-feira, 7, ao anunciar uma novidade na programação. Andréa Silva, que é repórter do canal há 29 anos, assumirá o posto de apresentadora.

A jornalista substituirá Camila Oliveira, que entrará de férias, no Jornal da Manhã, a partir da próxima segunda-feira, 10. A veterana comandará temporariamente o telejornal ao lado de Ricardo Ishmael.

A repórter é de Itabuna, no sul do estado, e está em Salvador desde 1995, quando foi trabalhar na TV Itapoan. No ano seguinte, Andréa Silva fez a sua estreia na TV Bahia, onde trabalha há 29 anos.

No perfil oficial do Instagram, a TV Bahia confirmou que Camila Oliveira entrará de férias e brincou sobre a identidade da substituta. "Camila Oliveira tá de férias e tem novidade chegando no Jornal da Manhã! Será que você adivinha quem é a apresentadora misteriosa? Fica de olho que a gente te conta tudo em breve!", falou o canal.

Nos comentários, internautas logo declararam que Andréa era a substituta de Camila. "Andréa Silva vem aí pra apresentar o JM!", disse uma pessoa. "Com certeza, ela é uma das repórteres mais incríveis que eu acompanho, e sempre vejo ela em várias matérias e reportagens, vem aí a dama Andrea Silva!", reagiu outro.