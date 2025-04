Geraldo Azevedo traz à Concha Acústica o show da turnê ‘Oitentação’

Geraldo Azevedo - Foto: Divulgação

Aos 80 anos de idade e com mais de meio século dedicado à música, Geraldo Azevedo decidiu celebrar a vida e a carreira em grande estilo: com uma turnê especial ao lado da sua banda e reedições de projetos marcantes. Neste sábado (12), é a vez de Salvador receber o show da turnê Oitentação, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O pontapé nas comemorações começou no dia 29 de março, em Petrolina (PE), sua terra natal, com uma apresentação histórica de O Grande Encontro – o espetáculo que reúne Elba Ramalho e Alceu Valença. A turnê já passou por Maceió e Aracaju. O show reúne alguns dos maiores sucessos lançados pelo artista ao longo da carreira, como Dia Branco, Moça Bonita, Táxi Lunar, Bicho de 7 Cabeças e Caravana.

Em entrevista ao jornal A TARDE, Geraldo falou sobre o show que acontecerá aqui na capital baiana. “Temos duas músicas inéditas no repertório. Uma delas foi gravada por Elba, mas será a primeira vez que a toco ao vivo – então, pra mim, é inédita. Vou deixar vocês curiosos, é pra todo mundo ir lá na Concha conferir”, disse o artista.

As músicas do cantor são marcadas pela combinação entre lirismo, regionalismo e sofisticação melódica. Com influências de baião, xote, bossa nova e folk, suas composições transitam entre o amor, a natureza e temas sociais, sempre embaladas por um violão preciso e carregado de sentimento, além de ser uma das grandes vozes da Música Popular Brasileira (MPB).

Durante a entrevista, Geraldo Azevedo fez questão de destacar o carinho especial que tem por Salvador — uma cidade que, segundo ele, ocupa um lugar cativo em seu coração. “Salvador é uma cidade muito especial, que me recebe muito bem. O público é sempre muito caloroso e os shows na Concha Acústica têm um gostinho especial. É um palco que gosto muito e me sinto muito bem”, afirmou o cantor.

Depois de passar por Salvador, a turnê de Geraldo Azevedo continua pelas cidades de Olinda (26 de abril), Belém (9 de maio), São Luís (10 de maio), Fortaleza (17 de maio), Natal (18 de maio) e Teresina (31 de maio).

As décadas de carreira

O cantor construiu uma trajetória marcada pela poesia, pelo engajamento e pela habilidade única de unir o lirismo das canções de amor com as raízes da música nordestina. Geraldo também é conhecido por suas parcerias emblemáticas com artistas como Alceu Valença, Zé Ramalho e Elba Ramalho.

Aos 80 anos, idade que completou em janeiro, Geraldo celebra a vida com a mesma leveza e profundidade que marcam suas canções. Ao mesmo tempo que olha para o passado com gratidão, encara o presente com disposição e lucidez. O cantor refletiu sobre o significado dessa nova fase: “Recebo os 80 anos com a maturidade que todos esses anos me trouxeram. Estar vivo, lúcido e com disposição para levar minha arte para o público é a minha maior realização. Com certeza, são anos de muita reflexão. Envelhecer é uma dádiva, ainda mais com saúde e disposição, como é o meu caso”, observou.

Geraldo sabia desde cedo que queria fazer da música o seu ofício. O primeiro trabalho na área foi na Rádio Difusora de Petrolina, ainda na adolescência, em que pôde aprender na prática a profissão. Aos 27 anos, veio o primeiro disco, Quadrafônico (1972), em dupla com Alceu Valença. Daí, não parou mais: hoje, tem inúmeros álbuns lançados e sucessos atemporais.

Entre os álbuns mais importantes da carreira, estão Inclinações Musicais (1981), Bicho-de-Sete-Cabeças (ao vivo com Zé Ramalho e Alceu Valença, em 1999) e O Grande Encontro – um dos seus últimos projetos. Entre seus maiores sucessos estão canções como Dia Branco, Táxi Lunar, Moça Bonita, Dona da Minha Cabeça e Caravana, que seguem emocionando plateias por todo o Brasil e estará no repertório da turnê em todos os shows. Sua obra, que atravessa gerações, é celebrada tanto pela beleza das melodias quanto pela profundidade de suas letras.

Animado com a nova turnê, Geraldo Azevedo antecipa o clima que o público pode esperar nos próximos shows. Com um olhar cuidadoso sobre cada detalhe da apresentação, ele garantiu que a experiência do show será repleta de emoção e beleza: “O público pode esperar uma grande festa, com cenários e figurinos novos, e um repertório que abrange várias fases da minha carreira, com muitos sucessos e algumas surpresas. Tive a preocupação de trazer canções com mensagens positivas, de amor e união, como O Sal da Terra, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Uma canção marcante, que fala do amor e da construção de um novo sentido para o mundo”, finalizou.

Geraldo Azevedo: Show ‘Oitentação’’ / Hoje, 19h / Concha Acústica do TCA / R$ 220, R$ 132 (Clube A TARDE) e R$ 120 / Vendas: Sympla e Bilheteria do TCA / Classificação: 14 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.