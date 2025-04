Edson Gomes pode receber honraria da Câmara Municipal de Salvador

Edson Gomes descobriu seu talento musical ainda na juventude - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Edson Gomes pode receber a Medalha Thomé de Souza da Câmara Municipal de Salvador (CMS) em breve. O vereador André Fraga (Partido Verde) apresentou, na semana passada, um Projeto de Resolução que visa esse objetivo.

A honraria da Casa Legislativa é concedida a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador, escolhidas pela Mesa Diretora da Câmara.

Segundo Fraga, a homenagem é em reconhecimento à “notável contribuição” de Edson Gomes para a cultura e a música brasileira, “especialmente no gênero reggae, que ele ajudou a consolidar e popularizar no Brasil a partir da Bahia”.

Trajetória

Nascido no município de Cachoeira, no Recôncavo baiano, Edson Gomes descobriu seu talento musical ainda na juventude, quando, aos 16 anos, conquistou o primeiro lugar no Festival de Música Estudantil de sua cidade. A partir desse momento, o artista deu início à sua rica trajetória artística.

Edson passou a se destacar nos festivais estudantis e, já nos anos 1980, alcançou notoriedade como um dos principais nomes da música de protesto no Brasil.

Seu estilo musical é fortemente influenciado pelo roots reggae, inspirado por íconos como Bob Marley e Jimmy Cliff, mas com uma identidade fortemente brasileira e baiana.

Com letras que abordam questões sociais, desigualdade, racismo e luta por justiça, Edson Gomes construiu uma obra coerente, engajada e de grande impacto cultural. Canções como ‘Samarina’, ‘Isaac’, ‘O País é Culpado’ e ‘Camelô’ tornaram-se verdadeiros hinos de resistência e consciência social.

Ao longo de sua carreira, o artista lançou discos importantes como ‘Reggae Resistência’ (1988), ‘Recôncavo’ (1990), ‘Campo de Batalha’ (1992), ‘Resgate Fatal’ (1995), ‘Apocalipse’ (1999) e ‘Acorde, Levante, Lute’ (2001). Em 2006, lançou seu primeiro DVD ao vivo, consolidando sua posição como um dos maiores nomes do reggae nacional.

Caso seja aprovada a honraria, Edson Gomes deve receber a Medalha Thomé de Souza em sessão especial.