Lançamento de livro sobre Edson Gomes acontece em fevereiro

- Foto: Divulgação

No dia 6 de fevereiro, a livraria Midialouca será palco de um evento especial que celebra a música, a cultura e a história de um dos maiores nomes do reggae nacional. O escritor e músico Ricardo Reina lança seu livro "Edson Gomes – O Rei do Reggae", uma obra que revisita a trajetória do cantor e compositor baiano desde os tempos em que tocava na calçada do Hotel Colombo, em Cachoeira (BA), até sua consagração na indústria fonográfica brasileira nas décadas de 80 e 90.

O evento acontece às 20h e contará com um show ao vivo do autor e sua banda, Alvenaria FC, em uma apresentação gratuita na praça, que também prestará homenagem aos 80 anos de Bob Marley.

Sobre o Livro

A obra mergulha na relevância de Edson Gomes como artista e agente cultural, explorando sua influência no Reggae Recôncavo, uma versão local do gênero que reflete a troca simbólica entre valores culturais baianos e nacionais. O livro também aborda as manifestações políticas e sociais das populações negras baianas no contexto da reafricanização em Salvador nos anos 80, evidenciando como essas vivências moldaram a identidade artística de Edson Gomes.

SERVIÇO

Lançamento do Livro: "Edson Gomes – O Rei do Reggae"

Autor: Ricardo Reina

Data: 6 de fevereiro, quinta-feira, 20H

Local: Livraria Midialouca

Show: Reina & Alvenaria FC

Aberto ao público