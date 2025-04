AGENDA CULTURAL 'Pôr do Jau' com Jau e Edson Gomes no MAM Com ingressos esgotando, evento terá virada de lote nesta sexta, dia 11 de abril Por Redação 07/04/2025 - 15:35 h

'Pôr do Jau' com Jau e Edson Gomes no MAM

Neste domingo, dia 13 de abril, todos os caminhos vão levar para o público para o Pôr do Jau, no Museu de Arte Moderna da Bahia, MAM. O evento começa a partir das 14 horas com o visual da Baía de Todos os Santos. A partir do dia 11, o novo lote estará à venda SERVIÇO O que: Pôr do Jau Onde: MAM Quanto: R$ 140 a R$ 360 no TicketMaker

