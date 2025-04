Grátis! Lançamento de livro pelos 12 anos da Editora Organismo

- Foto: Divulgação

Fundada no emblemático bairro da Liberdade, em Salvador, a Editora Organismo celebra 12 anos de atuação em 2025. Com mais de 120 títulos publicados, sendo mais de 80% de escritoras e escritores negros, em sua maioria mulheres, a Organismo já conquistou reconhecimento nacional, com obras finalistas de prêmios como o Jabuti e o Oceanos.

Títulos da editora também foram indicados para leitura no vestibular da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e traduzidos para fora do Brasil.

Para celebrar essa história, a Organismo promove uma agenda comemorativa com entrada gratuita, reunindo vozes literárias potentes e lançando novos olhares sobre a produção editorial negra contemporânea.

Abrindo a programação, o lançamento do livro Modernismo Negro, de Jorge Augusto — intelectual, poeta, professor e fundador da Organismo — acontece nesta quinta, 17, às 18h30. A noite contará com pocket show de Silvana Carvalho e Daniel Santana, leitura de trechos da obra e bate-papo com o autor e convidados: Fernanda Miranda, Henrique Freitas e Osmundo Pinho, com mediação da escritora Vânia Melo. O livro estará à venda no local.

Encerrando a agenda comemorativa, no dia 22 de abril será realizada a roda literária “Ciranda DasPretas: outros versos da Bahia”, com a presença das escritoras Silvana Carvalho, Anajara Tavares, Vânia Melo, Kota Gandaleci e Patrícia Silva, sob mediação da professora Ana Carla Portela. O encontro celebra o legado coletivo e a força da escrita negra feminina no estado.

Ambos os eventos acontecem na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, sempre às 19h, com entrada gratuita.

SERVIÇO

Agenda comemorativa – 12 anos da Editora Organismo

Local: Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Barris)

Horário: 19h

Entrada gratuita

17 de abril

Lançamento do livro Modernismo Negro, de Jorge Augusto

Com: Pocket show de Silvana Carvalho e Daniel Santana, leitura, bate-papo e convidados especiais

22 de abril

Ciranda DasPretas: outros versos da Bahia

Com: Silvana Carvalho, Anajara Tavares, Vânia Melo, Kota Gandaleci e Patrícia Silva

Mediação: Ana Carla Portela

Para mais informações:

Maria Auxiliadora, Assessoria de Imprensa: [email protected]

71 9 9733-9372