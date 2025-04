Banda Mel faz show no Jantar do Bem do Martagão Gesteira

A Banda Mel - Foto: Divulgação

O VI Jantar do Bem do Martagão Gesteira será mais do que especial. No evento, que celebra os 60 anos do Hospital, a Banda Mel fará um show acústico em comemoração aos 40 anos da axé music.

O encontro será no próximo 22 de maio, na Pupileira. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla. Toda a renda obtida será revertida para o hospital que atende crianças e adolescentes de todo o estado, em 27 especialidades médicas, com destaque para áreas de alta complexidade como oncologia, cardiologia e neurologia.

Nesta edição, o Jantar contará também com a participação do artista plástico Vik Muniz, que fará a arte dos pratos que serão concedidos como lembrança da noite filantrópica tradicional do calendário baiano. O trabalho de Vik está presente nas coleções dos grandes museus internacionais como: Art Institute of Chicago, J. Paul Getty Museum, Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art (New York), Museu de Arte Moderna de São Paulo, e Victoria and Albert Museum em Londres.

Show da Banda Mel

Liderado por Márcia Short e Robson Morais, a Banda Mel é um dos precursores do samba-reggae e um dos mais tradicionais do gênero musical nascido na Bahia. No carnaval 2025, a Banda Mel consagrou na história da música baiana os sucessos "Baianidade Nagô" (Evandro Rodrigues) e "Prefixo de Verão" (Beto Silva). Elas foram eleitas as melhores músicas dos 40 anos da Axé Music - prêmios Band Folia, Bahia Folia e Correio Folia.

"Estamos com a expectativa lá em cima e, ainda mais, por ser um momento especial, quando será celebrado os 60 anos do Martagão Gesteira e os 40 anos do Axé Music, um movimento que nos orgulhamos de fazer parte e de ter contribuído com o seu legado”, conta Robson Morais.

"Um evento onde se mistura solidariedade com música só pode resultar em uma noite muito especial. Estamos preparando um repertório com os sucessos da Banda Mel, que nesses 40 anos de história foi responsável por lançar hinos da folia baiana. Estou honrada por fazer parte do Jantar do Bem", completa Márcia Short.

“Nesta edição especial do Jantar, estamos celebrando dois patrimônios da Bahia. Um na área da saúde, o Martagão, que tanto bem tem feito às famílias baianas, cuidado dos seus filhos. E outro na área da cultura: a Banda Mel, um dos grupos que mais representa a história musical do estado. Será uma comemoração em dose dupla”, destaca a diretora de captação de recursos da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do hospital), Lareyne Almeida.

Mais informações, além de dúvidas e reservas, podem ser obtidas pelo telefone 71-3032-3808 (WhatsApp) ou e-mail: [email protected].