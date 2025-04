Semana Santa: Dendê é protagonista de versão baiana de João e o Pé de Feijão

Protagonista embarca em uma aventura regada a muitos elementos culturais do nordeste - Foto: Divulgação

Inspirada na típica comida baiana na Semana Santa, a escritora e professora Palmira Heine lança sua mais nova obra 'João e o Pé de Dendê'. O evento acontece na Biblioteca Juracy Magalhães, no Rio Vermelho, nos dias 25 e 26 de abril, durante a Feira Literária Independente da Bahia (FLILIB).

Inspirada no clássico 'João e o Pé de Feijão', a releitura traz como protagonista um menino baiano que, ao vender seu estimado canário amarelo na Feira de São Joaquim, recebe em troca sementes mágicas de dendê — ingrediente que dá sabor e identidade à culinária da Bahia.

Sonhador e determinado, João embarca em uma aventura regada a muitos elementos culturais do nordeste.

“Minha missão é levar literatura e representatividade para crianças da Bahia e do Brasil. Minhas releituras são sempre muito bem recebidas. A ideia ao produzir contos como esse, não é corrigir contos tradicionais, mas brincar com eles, trazendo novos elementos em outras versões”, explica a autora.

Franciel Cruz lança livro de crônicas do futebol na segunda

Demorou, mas finalmente o sumo-sacerdote da chibança e da dança de rato vai lançar seu segundo livro – o primeiro desde o cultuado Ingresia: Chibanças e Seiscentos Demônhos (2018), um sucesso editorial que já esgotou algumas tiragens.

Desta vez, ele dirige sua pena da galhofa e do afeto para o ludopédio que tanto ama: Tá pensando que tudo é futebol? Reminiscências e Contradições já sai com 542 cópias pré-vendidas e tem lançamento com direito a baba e churrasco de bode nesta segunda-feira (21), no Clube da Assalba, em Itapuã.