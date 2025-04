Médico e escritor Luiz Brugni lança livro de contos ‘Olhos de Cavalo’

Luiz Brugni - Foto: Divulgação

O escritor Luiz Brugni vai lançar o livro de contos Olhos de Cavalo e Outros Contos, na próxima quarta-feira (23) no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC). A obra reúne oito histórias que mergulham na natureza humana, alternando realidade e ficção, com inspiração em fatos históricos e nas experiências do autor.

Apesar de ser seu primeiro livro de contos voltado para um público mais adulto, Brugni já havia publicado em 2023 o livro infantojuvenil Pássaros: O Som da Mata, composto por mini contos dedicados à fauna da Mata Atlântica, além de já ter publicado contos e crônicas em jornais de Salvador, como o A TARDE.

Nas palavras do autor, seu novo livro traz narrativas que transitam entre a ternura, a brutalidade, o cotidiano e o extraordinário. “[Os contos] são frutos de reflexão sobre acontecimentos em vivências próprias ou não. Revelam em alguns o caráter perverso do homem, como também a candura que permeia o ser humano. Misturados esses sentimentos eclodem tragédias – algumas verdadeiras, outras recheadas de ficção. Afinal, realidade e ficção andam de braços dados, o que permite trabalhar com essa ambiguidade”, comentou Brugni.

Sobre o encontro entre o real e o imaginário, o autor menciona a obra do escritor norte-americano William Faulkner como inspiração, principalmente no condado de Yoknapatawpha, território imaginário criado por Faulkner em seus livros. “Ele criou esse condado, onde narra em alguns livros toda a complexa trama de sua narrativa, tendo o homem e a terra expostos em todas suas vicissitudes. Portanto creio que o escritor tem que dispor do imaginário e do real, às vezes misturados em sua obra”.

Médico há mais de 40 anos, Luiz Brugni contou que sempre teve a literatura como paixão. Embora a medicina tenha em alguns momentos dificultado a dedicação à escrita, ele buscou conciliar as duas vocações e trouxe da sua atuação como médico essa atenção ao comportamento humano. “A literatura me fascina desde cedo. O Conde de Monte Cristo, A Ilha do Tesouro, O Chamado Selvagem... esses livros da minha infância e adolescência formaram em mim um gosto especial pela leitura. Mais tarde, obras como Vidas Secas e O Velho e o Mar consolidaram essa paixão”, contou Brugni.

Para o ator e escritor Bertrand Duarte, que assina o prefácio, a coletânea mostra uma outra faceta da escrita de Brugni. “Foi uma surpresa muito agradável. Eu conheci o primeiro livro de Brugni, sobre os pássaros, infantojuvenil, bem produzido, mas sem a força narrativa desses contos. Esses textos são uma alvissareira novidade”, avalia.

Bertrand enxerga a obra como o resultado natural de um autor que amadurece sua visão de mundo. “Brugni é uma pessoa em movimento. Agora é a fase em que o literato nele se apresenta, como modo de amadurecimento sobre a observação da vida”, afirma.

Além do simbolismo presente nas histórias, os contos de Olhos de Cavalo revelam um olhar atento às relações humanas. A formação médica de Brugni, voltada ao cuidado e à escuta, parece ecoar na construção das personagens e nas situações que, mesmo ficcionais, são atravessadas por sentimentos universais, como o medo, a ternura, a perda e o desejo de pertencimento.

O conto que dá título

Entre os destaques da obra está o conto que dá nome ao livro. “’Olhos de Cavalo’ simboliza a ternura, o amor à terra, à família e o difícil rito de passagem entre a adolescência e a fase adulta. É o encerramento de um ciclo e o surgimento inesperado de outro”, conta Brugni.

Outro que chama atenção reconstrói, de forma fictícia, o assassinato de um dos grandes símbolos da esquerda mundial. Segundo Bertrand, a narrativa inspirou até uma leitura performática que ele apresentará no lançamento. “Um dos contos reconstitui com detalhes ficcionais os momentos finais desse personagem histórico. Farei a leitura-performance baseada nele”, revela.

Perguntado se há algum conto que tenha um carinho especial, Brugni se esquiva: “É como perguntar ao pai de qual filho mais gosta. Todos me são importantes. No momento da criação, todos saíram com um mesmo sentimento”, brinca.

O autor disse estar animado para o evento de lançamento, e celebrou a oportunidade de reunir leitores e amigos. Também comentou que já está com planos para escrever novos projetos: “Será uma grande alegria compartilhar com quem for, a experiência do primeiro lançamento foi gratificante”, disse Brugni.

Com previsão de novas produções literárias, Luiz Brugni já planeja dar continuidade à escrita. Após a experiência com a literatura infantojuvenil e agora com o livro de contos voltado ao público adulto, o autor pretende investir em outros formatos, como a novela, projeto que vem amadurecendo durante suas estadas em Portugal. Planejo iniciar uma novela, passo boa parte do tempo em Coimbra, onde minha filha faz doutorado em Literatura de Língua Portuguesa. Há motivação melhor que essa?”, comentou.

Lançamento: ‘Olhos de Cavalo e Outros Contos / Quarta-feira (23), 17h30 / Museu de Arte Contemporânea - MAC-BA (Rua da Graça, 284, Graça)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.