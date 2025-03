Lula demite Nísia Trindade do Ministério da Saúde; veja quem assume

Nísia Trindade deixa Ministério da Saúde - Foto: Evaristo Sá | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu, nesta terça-feira, 25, a ministra da Saúde, Nísia Trindade. A decisão comunicada após reunião entre os dois, em Brasília. Para o seu lugar, foi escolhido o atual titular da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha (PT).

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, logo após a reunião, Lula confirmou a saída de Nísia a interlocutores. A mudança é a primeira da reforma ministerial que será promovida pela Palácio do Planalto.

Nísia Trindade, primeira mulher a ocupar o posto, está no governo desde 2023, quando Lula tomou posse. O presidente, entretanto, passou a cogitar a mudança nas últimas semanas, quando passou a mostrar, nos bastidores, insatisfação com o trabalho apresentado pela ainda ministra.

Padilha já foi ministro da Saúde no primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff (PT). Para a SRI, cargo deixado por Padilha, estão cotados nomes como Jaques Wagner (PT), Antônio Brito (PSD), José Guimarães (PT) e Isnaldo Bulhões (MDB).