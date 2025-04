Alckmin usa meme inusitado para celebrar alta no turismo brasileiro

GO TO BRAZIL

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) fez publicação nas redes sociais - Foto: Júlio César | MDIC

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), usou um meme com a cantora americana Lady Gaga para comemorar a alta do turismo no Brasil.

“O Brasil registrou aumento de 47,8% no número de visitantes estrangeiros neste primeiro trimestre em comparação com o ano passado. São 3,7 milhões de turistas gringos que optaram pelo nosso país para visitar e curtir suas férias. Isso é resultado de uma política de turismo apoiada pelo governo e abraçada pela sociedade receptiva e ansiosa para compartilhar com o mundo o que o Brasil”, escreveu Alckmin nesta quinta-feira, 17, no antigo X (antigo Twitter).

O meme faz referência a vinda da artista ao país em maio, quando se apresentará de forma gratuita na praia de Copacabana, localizada no Rio de Janeiro.

A frase “go to Brazil” (em português: “ir para o Brasil”) faz referência ao meme “come to Brazil”, feito por brasileiros que desejam a presença de artistas internacionais no país. A frase, geralmente, é utilizada por fãs.

O apelo funcionou com o cantor Bruno Mars, que desembarcou no país em outubro do ano passado e seguiu até novembro, para fazer uma turnê no país.

A passagem de Lady Gaga pela capital carioca deve movimentar R$ 600 milhões na economia e são esperadas 1,6 milhão de pessoas.

Reação

A publicação do vice-presidente causou estranheza aos seguidores. Um dos internautas chegou a questionar o modelo dos posts. "Eu me pergunto como ele permite que postem esse tipo coisa na conta oficial dele", escreveu um internauta.