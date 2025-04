Governo Lula pode criar plano de saúde de R$ 100

Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda a criação de um plano de saúde a preços populares que podem chegar a até R$ 100, para a realização de exames e consultas.

Segundo informação da revista Veja, o governo entende que o programa tem potencial de atingir até 50 milhões de pessoas. O plano de saúde deve fazer parte do pacote de medidas para a área da saúde, que envolve a possível transferência de atendimentos para o setor privado.

Ainda de acordo com a publicação, o tema já foi discutido com a Casa Civil, comandada pelo ministro Rui Costa (PT), com o presidente Lula.

Novo diretor da ANS

O novo diretor da Agência Nacional de Saúde (ANS), Wadih Damous (PT), responsável pelo desenvolvimento do programa, ainda não tomou posse do cargo. Escolhido desde dezembro, ele ainda precisa ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado.