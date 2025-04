Aeroporto de Barreiras: governo avança com novo terminal

Aeroporto de Barreiras - Foto: Divulgação/Governo do Estado

O governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra), anunciou, nesta sexta-feira, 18, a contratação do Consórcio Projetista Barreira – formado pelas empresas Pórtico Construções, Eterc Engenharia, EBSA Empresa Brasileira de Soluções aeroportuárias e UFC Engenharia – para realizar as obras do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Barreiras - Dom Ricardo Weberberger.

Conforme detalhou o documento de anúncio, a vencedora da licitação será responsável por elaborar os projetos básicos, executivos e pela construção da nova estrutura.

O terminal, que receberá um investimento de R$ 25 milhões, será construído em uma nova área patrimonial com 2.200 m², aproximadamente quatro vezes maior em relação ao tamanho do atual que é de 600 m². O espaço terá capacidade de receber até 300 passageiros por hora em horário de pico.

| Foto: Reprodução/Projeto

A área de embarque terá 272,9 m² e de desembarque terá 222,4 m². Também haverá o aumento do número da oferta de vagas para veículos.Segundo o detalhou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), a obra inclui ampliação e modernização, tanto do terminal de passageiros, quanto do estacionamento que fica em frente ao aeroporto.

| Foto: Reprodução/Projeto

O aeroporto em Barreiras tem a quarta maior movimentação total de passageiros entre os aeroportos regionais do estado, e recebeu 86 mil pessoas no ano passado, segundo a Concessionária São Francisco Aeroportos.