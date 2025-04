Pivô de cassação de Glauber ironiza fim da greve de fome

Glauber Braga encerrou greve de fome - Foto: Reprodução

O youtuber Gabriel Costenaro, militante do Movimento Brasil Livre (MBL) agredido pelo deputado federal Glauber Braga (Psol), ironizou o anúncio feito pelo parlamentar sobre o fim da sua greve de fome em defesa da manutenção do seu mandato, nesta quinta-feira, 17.

Em um post nas redes sociais, Gabriel afirmou que o acordo firmado com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), prolongando o prazo de apresentação da defesa de Glauber, é uma manobra para inocentar o psolista.

Costenaro foi agredido por Glauber após proferir ofensas contra ele no corredor da Câmara dos Deputados, em 2024. Na última semana, o Conselho de Ética da Casa aprovou a cessação do mandato do deputado, decisão que precisa ser confirmada pelo plenário.

Fim da greve

Ao anunciar o fim da greve, na quinta-feira, 17, Glauber Braga afirmou que o gesto não é um recuo da sua atuação como parlamentar.

"Estou suspendendo a greve de fome, mas nós não estamos suspendendo a luta contra o orçamento secreto, não estamos suspendendo a luta contra o poder oligárquico, não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos assassinos de Marielle Franco, não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos golpistas de plantão", disparou.